Coronavirus, Dalglish torna a casa: “Ringrazio tutto il personale medico”

Kenny Dalglish è tornato a casa. L’ex bandiera del Liverpool, risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi, ha potuto fare ritorno nella propria abitazione dopo aver trascorso un periodo di osservazione in ospedale. Queste le parole dell’ex attaccante al sito ufficiale dei Reds.

RINGRAZIAMENTI – “Ringrazio tutti per gli auguri di buona guarigione ricevuti in questi giorni. Sono contento di essere tornato a casa con la mia famiglia. Ho ricevuto delle ottime cure da parte del sistema sanitario nazionale: voglio esprimere la mia gratitudine nei confronti dello staff medico, che si è preso cura di me e che continua a trattare moltissimi altri pazienti in tutta la nazione in questo difficile periodo”.