Coronavirus, Guardiola cuore d’oro: donato un milione di euro a una fondazione di Barcellona

L’emergenza Coronavirus sta ormai interessando tutta Europa. Il numero di contagiati e decessi aumenta di giorno in giorno nell’intero continente, con gli ospedali impegnati a far fronte ad una situazione eccezionale. Una tragedia che non lascia indifferenti i protagonisti del mondo dello sport, con numerose e ricche donazioni. Dopo quella di Cristiano Ronaldo all’ospedale di Lisbona, si registra anche quella da parte del tecnico del Manchester City Pep Guardiola, il quale ha donato un milione di euro alla Fundacion Angel Soler Daniel di Barcellona, con la cifra che verrà utilizzata per l’acquisto di materiale e attrezzature per fronteggiare l’emergenza sanitaria.