Correia: “In futuro, Rafael Leao sarà un candidato al Pallone d’Oro”

Le nomination per il Pallone d'Oro 2023 hanno lasciato di stucco diversi tifosi. In particolare quelli del Milan, che nella lista dei candidati al grande premio non hanno visto comparire il nome di Theo Hernandez e Rafael Leao. Proprio riguardo quest'ultimo, sulla mancata nomination si è espresso il compagno di nazionale Felix Correia, che ha parlato prima dell'esperienza alla Juventus poi dell'attaccante rossonero. Su Rafa: "Ho un gran bel rapporto con Leao - ha dichiarato ai microfoni di Tuttomercato -. Per me è un grandissimo giocatore, per chi guarda il calcio sa che è uno dei migliori al mondo. Non è entrato nella lista dei candidati al Pallone d'Oro, ma il calcio è così. Non è sempre giusto. In futuro, se continuerà a lavorare e a giocare come ha fatto finora, sarai sicuramente uno dei candidati".