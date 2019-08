Coutinho al Bayern Monaco, arrivano le conferme: “Accordo con club, giocatore e il suo agente…”

Sembra sia arrivata alla sua conclusione la trattativa che vedeva l’uscita dal Barcellona di Philippe Coutinho. Il brasiliano ex Liverpool e Inter, si trasferirà in Germania e vestirà la maglia del Bayern Monaco.

Il classe dei blaugrana, dopo una stagione difficile, verrà ceduto in Bundesliga dove ad accoglierlo ci saranno i campioni in carica bavaresi. Le conferme arrivano da entrambe le società interessate. Prima le parole del direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, intervistato da ZDF poi anche un messaggio su Twitter della stessa società: “Posso confermare che io e Rummenigge siamo stati a Barcellona e abbiamo raggiunto un accordo con il club, il giocatore e il suo agente. Abbiamo trattato bene, ci terrei a ringraziare i blaugrana. Mancano alcuni dettagli come le visite mediche e la firma. Si tratta di un trasferimento in prestito per un anno con opzione di acquisto per il Bayern Monaco”.

Nello stesso momento, anche il dirigente catalano Guillermo Amor, intervenuto ai microfoni di Movistar +, aveva affermato: “C’è un principio di accordo con il Bayern. A causa delle circostanze, il giocatore potrebbe essere ceduto. Quindi la notizia di Coutinho è vera”. Rumors di mercato che, dunque, trovano anche la parola fine. Coutinho vestirà la maglia del Bayern Monaco che, nella prima uscita stagionale in campionato, non è saputa andare oltre un pari.