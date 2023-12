CR7, super investimento nel nuovo videogioco: ecco le cifre

Non solo EA FC ed EFootball. Nel prossimo futuro, con tutta probabilità, anche UFL rivaleggerà con i due videogiochi calcistici più famosi al mondo. Il nuovo progetto di Strikerz, che ha come testimonial Cristiano Ronaldo, ha trovato proprio nell'asso portoghese un importantissimo investimento. CR7 ha infatti destinato 37 milioni di euro allo sviluppo del gioco, che sarà free-to-play, al contrario delle evoluzioni dei vecchi FIFA e PES. Il videogame, al momento, sta vivendo un momento di stagnazione in quanto occorre apportare delle migliorie nel realismo delle partite: "Potrebbe sembrarvi grezzo, ma stiamo facendo progressi e quando avremo implementato il nuovo sistema di alimentazione vi aggiorneremo. Credete in UFL."