Crisi Polonia, ufficiale l’esonero di Fernando Santos

La Polonia è in realtà ancora in corsa per il pass per Euro 2024, occupando sì il quarto posto del Gruppo E, con 6 punti in 5 partite, ma solo a -2 dalla coppia Repubblica Ceca-Moldavia, seconda a quota 8, sebbene i cechi abbiano giocato una partita in meno. Al comando c’è l’Albania, con 10 punti raccolti in 5 gare.