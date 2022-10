Cristiano Ronaldo, il retroscena: chiamata di Ferdinand alle 3 del mattino per dire no al City

Dopo le indiscrezioni relative al libro autobiografico sul bilancio fatto da Cristiano Ronaldo in merito al ritorno al Manchester United , il Sun è riuscito a trovare altri punti salienti del racconto del portoghese che uscirà nelle prossime giornate. In modo particolare il 'no' al Manchester City, o meglio, la richiesta di Rio Ferdinand , storica leggenda Red Devils, verso il cinque volte Pallone d'Oro per rifiutare l'eventuale proposta di Citizens nell'estate del 2021.

Secondo il tabloid inglese, nel libro di Cristiano Ronaldo viene raccontato come l'ex difensore del Manchester United abbia chiamato proprio CR7 alle 3 del mattino per impedirgli di accettare l'offerta del City.

La conseguenza di quel no, fu l'accettare successivamente la proposta della sua ex squadra, il Manchester United appunto. Nel racconto viene spiegato come le parole di Ferdinand siano state decisive in tale ottica per la scelta del portoghese che sarebbe stato molto combattuto all'inizio sul dire sì o meno ai rivali di sempre della sua storica ex squadra.