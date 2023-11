Cristiano Ronaldo reagisce così all’ottavo Pallone d’Oro di Messi

Un premio che è sempre stato conteso tra loro due, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. In assoluto i calciatori che più volte hanno avuto l'onore di salire su quel palco e sollevare il tanto ambito premio individuale proposto da France Football. Eppure, negli ultimi anni l'argentino ha preso il largo. Con l'ultimo vinto lo scorso lunedì è arrivato a quota otto, mentre il portoghese è rimasto a cinque dal lontano 2017. Proprio in occasione della recente vittoria, l'attaccante dell'Al Nassr si è espresso tramite profili social. Lo ha fatto commentando un post di As in cui il quotidiano spagnolo elogiava in modo sarcastico la vittoria del Pallone d'Oro per Lionel Messi. Cristiano è intervenuto nei commenti e lasciato tre emoji che ridono a crepapelle, significato sarcastico e volto proprio alle parole del giornalista che Cr7 sembra approvare.