Cristiano Ronaldo si arrabbia dopo finale di Champions araba: tutta “colpa” di Milinkovic-Savic

Il portoghese non è stato premiato come MVP della finale del torneo nonostante la doppietta e non l'ha presa molto bene.

Insaziabile, dentro e fuori dal campo. Cristiano Ronaldovince la Champions araba col suo Al Nassr trascinando la squadra con una doppietta in finale contro l'Al-Hilal. Per il portoghese due reti, i cori dei propri tifosi e anche il premio come bomber del torneo. Eppure, CR7 voleva di più.