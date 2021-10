Crollo Bayern Monaco in Coppa, Muller: “Mai vista cosa simile. Chiediamo scusa”

"Tutti tranne Neuer hanno fatto una prova catastrofica"

Redazione ITASportPress

Nessuno avrebbe potuto immaginare di vedere sul tabellone finale della gara tra Borussia Mönchengladbach e Bayern Monaco un 5-0. Sicuramente non in favore dei padroni di casa almeno. E invece, in Coppa di Germania, succede anche questo. Con i campionissimi bavaresi totalmente annientati dai rivali. Una sconfitta che si fa sentire e che non ha, ancora, una spiegazione. A metterci la faccia tra i calciatori è Thomas Muller che ai microfoni dei canali ufficiali del club e successivamente anche via social ha voluto commentare la brutta batosta subita.

MAI VISTA - "Per tutta la partita non siamo mai riusciti ad avviare il motore del Bayern. Ora possiamo solo scusarci con i tifosi e fare i complimenti al Borussia", ha detto Muller. "Abbiamo giocato tutti in modo disastroso, tranne Neuer. Non ho mai visto succedere una cosa del genere con il Bayern Monaco. È difficile da realizzare. Dobbiamo metterci questa sconfitta alle spalle, perché sabato c'è un'altra gara in Bundesliga".

SCUSE - Ulteriori parole arrivano via Instagram, dove l'esperto calciatore ha aggiunto: "Sono ancora senza parole per la partita. Non è stato sicuramente "bayernlike". Dobbiamo chiedere scusa a tutti i nostri fan e a tutti nostri sostenitori. Tuttavia, dobbiamo prenderla nel modo più professionale possibile e toglierci dalla testa tutte quelle cose negative fino a sabato. Faccio i complimenti al Borussia per la vittoria".