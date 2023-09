Dalla Spagna: il Liverpool sulle tracce di Rodrygo

Tra le stelle del Real Madrid di Carlo Ancelotti, l'attaccante brasiliano sarebbe finito nel mirino di numerose squadre europee. Come raccontato dal "Mundo Deportivo", tra i club più interessati al calciatore del Real ci sarebbe il Liverpool, alla ricerca di un profilo che possa sostituire l'ex Roma Salah, sempre nel mirino della Saudi Pro League. Operazione chiaramente difficile per gli inglesi ma, sottolineano dalla Spagna, il tutto potrebbe incastrarsi nel caso in cui Kylian Mbappé arrivi al Bernabeu.

Liverpool, Rodrygo il dopo Salah? L'incastro con il Real Madrid

