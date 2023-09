Dall’Inghilterra: John Terry lascia le giovanili del Chelsea. Ha scelto l’Arabia

Rimbalzano dall'Inghilterra le voci di un nuovo, possibile trasferimento di lusso verso l' Arabia Saudita . Stavolta però parliamo di allenatori. Si tratta di John Terry , ex bandiera del Chelsea, capitano di mille battaglie con la maglia dei Blues e vincitore della Champions League 2011-12. Oggi al Chelsea ricopre il ruolo di collaboratore del settore giovanile, dopo aver vestito i panni da assistente allenatore all'Aston Villa e, lo scorso anno, al Leicester, con cui è però retrocesso in Championship.

Adesso per JT è arrivata l'offerta. Quella dell'Al Shabab, protagonista di un avvio terribile nella nuova Saudi Pro League: solo due pareggi in cinque partite, con la ferma volontà di invertire la rotta. Il club saudita allora sta pensando a Terry che, secondo le indiscrezioni inglesi, avrebbe già accettato l'offerta e comunicato la propria volontà di diventare capo allenatore al Chelsea. Che lo lascerà andare, assecondando l'ambizione del suo ex capitano. All'Al Shabab il colpo grosso dell'estate è stato Habib Diallo, fra i migliori cannonieri della scorsa Ligue 1 con la maglia dello Strasburgo.