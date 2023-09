Dall’Inghilterra: “Lo United ha deciso, venderà Sancho a gennaio”

Ridurre le perdite. Sembra questo il mantra di Erik Ten Hag , d'accordo col Manchester United nella gestione del caso Jadon Sancho . Il giocatore non viene convocato dal 3 settembre: in quell'occasione fu tagliato fuori per la gara contro l'Arsenal per lo "scarso impegno" negli allenamenti. E da lì non è stato più reintegrato nelle convocazioni, dando vita ad un caso che Oltremanica sta facendo molto discutere. Ma il tecnico olandese pare aver deciso: il giocatore verrà venduto a gennaio.

Poteva lasciare Manchester anche prima, in realtà: su Sancho c'erano offerte arabe già dall'inizio di questa estate. Ma il ragazzo ha ribadito la ferma convinzione di volersi giocare le proprie carte in Inghilterra. Due anni fa è stato acquistato dal Borussia Dortmund, e non ha però rispettato le attese: 73 milioni era costato il suo cartellino ai Red Devils che ora pensano di venderlo al miglior offerente a gennaio, secondo quanto riportato dal Mirror. Certo, trovare un acquirente non sarà facile: il Dortmund, che aveva fatto un pensiero al ritorno dell'attaccante, si è già defilato. E lo score personale di Sancho in maglia Red Devils non è propriamente invitante: 12 gol e 6 assist da quando è sulla sponda rossa di Manchester.