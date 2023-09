Dall’Inghilterra- Su Kane c’era anche il Real Madrid: ecco quanto rifiutarono gli Spurs

The Athletic racconta un interessante retroscena di mercato. L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra e spiega che Harry Kane, ora in forza al Bayern Monaco, era stato tentato anche da una golosa offerta proveniente dalla Spagna . Il centravanti classe '94, divenuto protagonista del mercato estivo, aveva infatti ricevuto la chiamata anche dal Real Madrid e un approccio da parte del Paris Saint-Germain.

I Blancos, che in estate hanno ceduto il Pallone d'oro Karim Benzema agli arabi dell'Al Ittihad e in avanti avevano tesserato soltanto Joselu dall'Espanyol per sostituirlo, ci avevano provato. Florentino Perez, secondo The Athletic, si era spinto ai 60 milioni di sterline, circa 70 milioni di euro. Una proposta che ha tentato parecchio il Tottenham e anche il giocatore, che si sarebbe potuto mettere in gioco insieme al compagno di nazionale Jude Bellingham, ma gli Spurs hanno rifiutato. E a livello economico hanno avuto ragione loro, considerando che poi Harry Kane è stato ceduto al Bayern per 100 milioni.