Dallo Stoke City all’Inter Miami, Ryan Shawcross è l’ultimo acquisto di David Beckham

L’Inter Miami di David Beckham fa sul serio in MLS. L’ultimo acquisto del club dell’ex Spice Boy è la leggenda dello Stoke City Ryan Shawcross. Il difensore, 33enne, è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del club americano che lo ha annunciato nelle scorse ore.

Ryan Shawcross all’Inter Miami

Mancano ancora le visite mediche ma non dovrebbero esserci problemi per il passaggio, già ufficiali, del difensore e storica ex bandiera dello Stoke City all’Inter Miami. Beckham e il mister Phil Neville lo hanno già accolto con parole al miele: “Conosco Ryan da molto tempo, da quando giocava nelle giovanili del Manchester United e poi lo ho seguito nella sua carriera allo Stoke, so che si adatta a quello che vogliamo fare all’Inter Miami”, ha spiegato il mister al sito del club. “Lui è un leader, dentro e fuori dal campo. Sarà una risorsa per noi nelle prossime due stagioni”.

Per la squadra di MLS, quindi, un altro rinforzo d’eccellenza. L’obiettivo è chiaro: vincere al più presto…