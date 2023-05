Dalot: “Ronaldo coraggioso a volare in Arabia. Ecco perchè”

Cristiano Ronaldo rientra in quella categoria di campioni che ti entrano nel cuore prima che nella testa, di cui non dimenticherai mai più. A maggior ragione se un fuoriclasse del genere l'hai vissuto dal vivo, giorno dopo giorno, come accaduto a Diogo Dalot. Il terzino destro di Manchester United e Portogallo ha parlato di CR7 a margine della presentazione del suo personalissimo circolo di padel: "Ho un buon rapporto con Cristiano. So che è felice in Arabia e credo che abbia i suoi grandi obiettivi, come sempre. Ha fatto un passo veramente importante nell'andare a giocare per questa lega, ha dimostrato grande coraggio e credo questo aspetto lo ha spinto ad andare lì".