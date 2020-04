Dani Alves: “Boca Juniors? Mi ha sempre trasmesso delle sensazioni particolari…”

Il futuro di Dani Alves potrebbe essere lontano dal San Paolo. Il club brasiliano, a causa dell’elevato ingaggio percepito dall’ex juventino, potrebbe infatti vedersi costretto a lasciar partire il terzino, che sarebbe così libero di trovarsi una nuova sistemazione. Per il suo futuro si fa strada l’ipotesi Boca Juniors, società che lo aveva già cercato l’anno passato. L’idea di trasferirsi in Argentina non sarebbe sgradita al brasiliano, come da lui stesso confessato nel corso di una diretta Instagram. Queste le parole raccolte da Sport Mediaset.

BOCA – “Non sarebbe una brutta soluzione, io nutro affetto per il Boca, non sono solamente chiacchiere: non lo dico per illudere la gente o perché si parla di una grande squadra. Si tratta di un club che mi ha sempre trasmesso delle sensazioni particolari: quando guardi il calcio ci sono delle situazioni nelle quali ti identifichi”.

DANI ALVES: “NEYMAR COME UN BAMBINO, MA LA GENTE DEVE RISPETTARLO…”