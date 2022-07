Dani Alves cerca squadra: “Ho vinto 43 trofei e giocherò fino a 50 anni”

Dani Alves è libero di firmare con un'altra squadra dopo che il Barcellona ha deciso di non rinnovargli il contratto. Il brasiliano, che nelle scorse ore era stato accostato anche a qualche club italiano , ha optato per un post sui social "autopromozionale". Una sorta di CV in pieno stile "Good Crazy".

IL MESSAGGIO - "Oggi (ieri) scade il mio contratto e, visto che mi conoscete, sapete che non ne firmo uno nuovo se prima non è arrivato alla sua conclusione quello vecchio. Ne approfitto per vendere il mio pesce, visto che sono molto vecchio e deprezzato sul mercato", ha detto Dani Alves ironizzando sul fatto che in molti lo scartino per l'età senza considerare quello che può dare ad una squadra. "Nelle immagini si vede un vecchio che fa delle cose con uno sguardo diverso e sempre con la testa molto alta. Possiamo anche apprezzare una notevole intensità ed una consapevolezza del gioco. Scherzi a parte, da oggi sono davvero libero sul mercato. Mi chiamo Dani Alves, BRASILIANO, sono noto come Good Crazy, ho 39 anni e sono il giocatore più vincente della storia del CALCIO con 43 trofei. Ahhh, se qualcuno mi passa accanto, GIOCO FINO A 50 ANNI".