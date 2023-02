Dani Alves, il Pumas vuole 5 milioni di risarcimento

Dopo la presunta violenza sessuale e il carcere, nuovi problemi per il brasiliano.

Nuovi guai in arrivo per Dani Alves che sta vivendo gli ultimi giorni in carcere dopo l'arresto per presunta violenza sessuale ai danni di una donna. Dopo essere stato licenziato dal Pumas, club messicano nel quale giocava, il brasiliano adesso potrebbe dover fare i conti con un'altra questione.

Infatti, il club non si accontenta del licenziamento per giusta causa, ma sarebbe intenzionato a chiedere i danni al calciatore per aver violato le regole comportamentali previste sul contratto.

Come detto, Dani Alves è finito in carcere preventivo per presunta violenza sessuale. Il media brasiliano UOL ha fatto sapere che il club messicano ha inviato all'esterno ex anche di Barcellona e Juventus una email nella quale si richiede un risarcimento di 5 milioni di dollari, circa 4,5 milioni di euro.

La testata spiega che tale email sia stata spedita al calciatore il 20 gennaio, lo stesso giorno in cui Dani Alves è stato incarcerato.

La società avrebbe anche "minacciato" di rivolgersi alla FIFA e a qualsiasi autorità competente in caso di mancato risarcimento.