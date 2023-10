Dani Alves, parla l’ex moglie: “Per me è morto, non esiste più”

Intervenuta nel corso del programma Cuatro al dìa, l'ex moglie di Dani Alves - Dinorah Santana - ha parlato dell'ex calciatore di Juventus e Barcellona, accusato di aver violentato una ragazza nella discoteca di Sutton. Alla richiesta di un parere sul brasiliano, Santana non ha utilizzato mezzi termini per spiegare il proprio pensiero, parlando in maniera molto dura nei confronti del brasiliano. "Voglio che scompaia dalla mia vita, per me è morto e non esiste più" - tuona l'ex moglie di Dani Alves.