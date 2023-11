Dani Alves rinviato a giudizio per stupro: rischia 10 anni di carcere

Si complica la posizione di Dani Alves. L'ex calciatore del Barcellona è in carcere dallo scorso 20 gennaio con l'accusa di stupro. Il fatto sarebbe accaduto in una discoteca della città spagnola. Oggi il tribunale di Barcellona ha rinviato a giudizio il brasiliano: la sezione 21 della Corte ha confermato l'accusa nei confronti di Dani Alves, ritenendo prove sufficienti la perizia e le parole della vittima e dei testimoni (Clicca qui per le parole della donna). Entro cinque giorni da oggi verrà fissata la data del processo. L'ex calciatore della nazionale brasiliana rischia ora 10 anni di carcere.