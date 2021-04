Daniel Ek insiste, CEO Spotify vuole l’Arsenal: “Riportare club ai fasti del passato”

L'imprenditore vuole acquistare la società Gunners attualmente nelle mani della famiglia Kroenke

Una gara, quella di questa sera in Europa League, da vincere. Ma non solo. L'Arsenal si prepara, probabilmente, alla sfida più importante, quella per il cambio di proprietà. Nonostante le intenzioni della famiglia Kroenke, attualmente a capo dei Gunners, non sembrano essere quelle di una cessione, c'è chi, come Daniel Ek, non molla la presa e sogna il grande acquisto.