Real Madrid, Alaba vota per Messi e viene insultato dai tifosi

David Alaba è uscito piuttosto male dal Gala 'The Best' 2022. Il difensore centrale austriaco è stato vittima di una sorta di 'caccia alle streghe' da parte dei tifosi del Real Madrid sui social network. Quest'ultimi hanno infatti scoperto che l'ex giocatore del Bayern Monaco ha dato il suo voto (come rappresentante della nazionale austriaca) a Leo Messi come miglior calciatore del mondo.