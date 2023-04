Inter Miami, sogno Messi: la proposta di Beckham per convincerlo

L’ Inter Miami sogna Lionel Messi e sarebbe disposta ad offrirgli una quota del club per convincerlo a trasferirsi in MLS la prossima estate. Decisione complicata per l'argentino, il quale attualmente vorrebbe rimanere in Europa almeno fino alla Copa America del 2024 e per provare a vincere la Champions League un’ultima volta.

Messi in questo momento non sembra orientato a rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno, col PSG. Secondo The Independent, se si arrivasse al punto in cui non ci fossero offerte adeguate in Europa, l’Inter Miami sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta piuttosto allettante. La società di proprietà di David Beckham offrirà a Messi una partecipazione azionaria nel club per convincere l’argentino a entrare a fare parte della squadra in estate e a giocare la MLS nel prossimo campionato.