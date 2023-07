David Silva dà l’addio al calcio: decisivo un grave infortunio

Appende gli scarpini al chiodo David Silva. Una decisione inattesa, ma che è stata presa dall'ex giocatore di Manchester City e Real Sociedad, dopo la rottura del crociato. David Silva dopo aver rinnovato il contratto con il club basco, ha posto termine a una carriera ricca di trofei. Il "Mago", si ritira a 37 anni dopo aver messo nella propria bacheca personale 4 Premier, 3 Community Shield, 5 Coppe di Lega inglese, 2 Coppe di Spagna e altrettante d'Inghilterra oltre ad aver conquistato Mondiale e 2 Europei con la Spagna (oltre all'Europeo Under-19 con la nazionale iberica). Il fantasista della Real Sociedad volterà dunque pagina dopo 20 anni di carriera e 19 titoli conquistati tra club e Nazionale. Ha realizzato ben 124 gol e 154 assist in 784 partite, gli è mancata solo la vittoria in Champions League. Eibar, Celta Vigo, Valencia, Manchester City e Real Sociedad sono state le squadre che lo hanno accompagnato in questo lungo viaggio.