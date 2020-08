David Silva, il Manchester City lo omaggia: statua e murales in suo onore

Dieci anni di calcio, passione e tanti, tantissimi trofei. David Silva lascia il Manchester City e il club non poteva non dedicargli un pensiero speciale. Se il calciatore ha detto addio con una lunga lettera emozionante, lo stesso ha fatto la società che attraverso il presidente Al Mubarak ha comunicato la decisione di far costruire una statua in suo onore fuori dall’Etihad Stadium ma non solo.

David Silva: una statua e un murales per lui

Un addio romantico, ricco di sentimento e di riconoscenza. Ecco perché il Manchester City ha deciso di omaggiare David Silva con una statua raffigurante il numero 21. Questa opera verrà realizzata e collocata all’esterno dell’Etihad Stadium e, invece, nel centro sportivo, verrà realizzato un suo murales. Un modo unico o quasi per dire ‘grazie’ al calciatore, tra i leader indiscussi del City durante la sua avventura a Manchester.

Il patron del club ha confermato ai canali ufficiali della società: “Come successo con Vincent Kompany prima di lui, la statua di David servirà a ricordare i fantastici momenti che ci ha dato, non solo come incredibile calciatore ma come una fonte d’ispirazione, un ambasciatore che ha rappresentato questo grande club con dignità in ogni momento”, ha detto Al Mubarak.

