De Gea lascia il Manchester United e apre le porte a Onana

Redazione ITASportPress

David De Gea lascia il Manchester United, è ufficiale. Lo ha annunciato lo stesso club tramite profili social, confermando che il contratto con il portiere non sarà rinnovato per cui risulta già come un calciatore svincolato. Il tutto è da ricondurre all'interessamento dei Red Devils per Andre Onana, portiere dell'Inter. Perché, secondo il The Athletic, prima che terminasse la stagione lo spagnolo e il club avevano preso un accordo riguardo il rinnovo, lavorando sul ribasso e con una decurtazione dello stipendio non inverosimile. Al momento della firma, però, gli inglesi si sono tirati indietro e proposto nuove formule che non hanno fatto urlare dalla gioia il portiere. Dunque l'addio.