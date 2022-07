De Ligt al Bayern Monaco, in Germania fissano una data

L'olandese potrebbe andare in Germania.

Quale sarà il futuro del difensore della Juventus Matthijs De Ligt ? Ancora non si sa ma pare proprio che il Bayern Monaco stia facendo sul serio. Nelle scorse ore le parole del direttore sportivo dei tedeschi Salihamidzic , ora anche una presunta data sulla conclusione dell'affare.

Come riporta 'Sky Sport Deutschland', nonostante i bonus promessi dal Bayern in prima battuta non siano di difficile realizzazione e di conseguenza l'offerta alla Vecchia Signora sia inferiore alla richiesta, all’interno del club tedesco c’è fiducia che già il prossimo contatto con la Juve possa essere quello decisivo.