De Zerbi accostato al Tottenham al posto di Conte: “Felice e contento al Brighton”

Roberto De Zerbi ha impiegato poco tempo per entrare nel cuore dei tifosi del Brighton e per mostrare le sue capacità anche in Premier League. Un feeling, quello tra il mister ex Sassuolo e l'ambiente che, a detta sua, continuerà ancora per diverso tempo. Infatti, nel corso della conferenza stampa odierna in vista della sfida contro il Leeds. l'allenatore italiano ha risposto in modo molto preciso alle voci che lo vorrebbero sulla panchina del Tottenham al posto di Antonio Conte nella prossima stagione.