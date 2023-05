Dembelé: “Addio? Assolutamente no, voglio la Champions con il Barcellona”

Uno dei profili più controversi delle ultime stagioni prende la parola. Ousmane Dembelé , da molti definito uno "spreco di soldi" per quella famosa cifra di 105 milioni di euro versata al Borussia Dortmund, potrebbe rimanere al Barcellona ancora per molto. Anzi, a giudicare dalle parole dello stesso l'intenzione sarebbe proprio quella. Sul talento non si discute, ma la testa... Eppure il Barça si fida del suo esterno e chiude un occhio pure sugli infortuni, offrendo un rinnovo del contratto fino al 2027: "Sono sempre stato un gran tifoso del Barça - ha esordito il calciatore ai microfoni di Teléfoot -. Il mio grande sogno, ora, è vincere una Champions League con questa squadra". Il talento francese va in scadenza al termine della prossima stagione, a giugno 2024, così i blaugrana sono corsi ai ripari offrendo il prolungamento. L'ufficialità dovrebbe arrivare a giorni.

Successivamente l'esterno si è espresso sul proprio percorso in Spagna, consapevole di esser in ritardo rispetto alla tabella di marcia: "Si, magari avrei potuto fare molto meglio. La mia evoluzione è stata più volte frenata dagli infortuni, come quello che mi ha tenuto lontano questa stagione". In effetti, dati alla mano, Ousmane è stato rilegato ai box per un importante problema muscolare quest'annata. Infortunio alla coscia che non gli ha permesso di scendere in campo per ben 89 giorni, out per rispettivamente 17 partite. Infine, per quanto riguarda la lotta al razzismo spopolata nelle ultime settimane con il caso Vinicius, Dembele non ha dubbi: "Anch'io sono più volte stato vittima di razzismo. È una situazione che va avanti da molti anni, dobbiamo reagire".