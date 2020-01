Di Maria si racconta: “Se non fossi diventato calciatore avrei fatto il carbonaio…”

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai canali della Ligue 1 e trasmessa da DAZN, Angel Di Maria, calciatore del Paris Saint-Germain, ha parlato anche della sua vita e di ciò che avrebbe potuto fare nel caso in cui non avesse avuto fortuna nel mondo del calcio.

L’argentino è stato molto sincero partendo dagli inizi, quando ancora era piccolo e non aveva un bel rapporto con la scuola: “Se non fossi diventato un calciatore credo che avrei lavorato con mio papà, sarei stato un carbonaio. Perchè per studiare non ero portato, non mi piaceva granchè la scuola, sicuramente avrei aiutato lui”, ha detto El Fideo.

FUTURO – Per quanto riguarda le sue aspettative sul futuro, il calciatore mancino non ha ancora deciso avendo diversi anni di carriera davanti: “Cosa farò a fine carriera? Non lo so. So che non mi resta molto, ma mi sto godendo tutto quello che mi resta del calcio. Giocherò ancora un po’ di anni, voglio divertirmi e poi penserò al futuro”, ha concluso Di Maria.