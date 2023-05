Non è passato inosservato in Spagna il gesto di Mouctar Diakhaby , difensore del Valencia , poco prima del fischio d'inizio della partita contro il Maiorca. Il calciatore ha deciso di dire "no" alla campagna di sensibilizzazione contro il razzismo .

Le due formazioni, per volontà del Ministero dello Sport spagnolo, sono scese in campo tenendo in mano uno striscione con scritto: "Razzisti, fuori dal calcio". Un segnale chiaro dopo i fatti avvenuti ai danni di Vinicius ma che, evidentemente, non ha trovato l'approvazione di Diakhaby. Il giocatore, infatti, è rimasto in disparte, dietro la linea composta da compagni e rivali.