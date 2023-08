Diego Costa: “In Spagna mi chiamavano scimmia e mi dicevano morto di fame”

L'attaccante ex Atletico Madrid e Chelsea ha raccontato diversi aspetti della sua carriera e non solo.

Sulla sua carriera ha ammesso: "Ho commesso tanti errori, sì, ma delle volte non era colpa mia. Una per esempio era il mio addio al Chelsea (diverbio con Conte ndr). La seconda quando sono andato via dall'Atletico Madrid. In quel momento stavo attraversando un momento difficile a livello personale, e il Cholo non l'ha capito, ha pensato a lui e alla squadra ed è normale lo capisco. Avevamo un patto con lui su certe situazioni. Ma comunque ci siamo incontrati l'altro giorno e mi ha dato molta gioia rivederlo [...]".