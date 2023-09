Donnarumma: “Anche io vorrei segnare come Provedel. Mio cognato dice che…”

La rete di Ivan Provedel in Champions League contro l’Atletico Madrid è ancora al centro delle chiacchiere e delle curiosità sportive, dopo una settimana. Il portiere della Lazio si è iscritto al ristrettissimo club di numeri uno andati a segno nella massima competizione europea. Ed ha attirato l'attenzione di un illustre collega. Ovvero colui che detiene la titolarità in Nazionale, Gigio Donnarumma. Il portiere del Psg, ex Milan, commenta così l'esordio della Lazio in Champions a SportMediaset: “La Lazio ha iniziato molto bene pareggiando con l’Atletico Madrid con il gol del mio amico Ivan. Siamo messi bene in Italia".