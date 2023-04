Donnarumma: “Critiche a volte ingiuste. Il mio futuro? Al Psg”

SPALLE LARGHE - Si parte da qualche critica spesso ricevuta sia in prima persona che per la squadra: "Le critiche fanno parte del gioco. Ci sono abituato, ne ho ricevute talmente tante... Ho le spalle larghe per sopportarle, anche se a volte sono ingiuste", ha detto Donnarumma. "Non mi toccano e non mi fanno niente. A volte, sfortunatamente, ci sono momenti in cui non va bene niente. Ma la cosa più importante è rimanere se stessi, concentrati, solidi e non smettere di lavorare. Se dai il massimo ogni giorno, tutto torna alla normalità".