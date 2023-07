Donnarumma in bilico al Psg: i dubbi di Luis Enrique…

Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere messo in dubbio. Con l'arrivo al Psg di mister Luis Enrique, secondo la stampa francese, ci sarebbero dei punti interrogativi da risolvere. In modo particolare L'Equipe ha sottolineato come ci sarebbero problemi di compatibilità tra l'italiano e l'idea di gioco del nuovo allenatore.

Luis Enrique, infatti, pretende da sempre la costruzione dal basso e quindi la partecipazione dell'estremo difensore. Una fase in cui Donnarumma, secondo il quotidiano transalpino, non dà le giuste garanzie. Per questo il Psg starebbe valutando il reclutamento di un titolare bis, per stimolare la concorrenza tra i pali. Tra i nomi quelli di Lloris e De Gea, liberi sul mercato.