Dortmund, quanti punti persi! Una statistica è da incubo

Altre rimonte dolorose? Quella in casa del Colonia: 1-0 giallonero a fine primo tempo, 3-2 per gli avversari al 90'. Ma più di tutte, la gara che ha testimoniato quanto i cali di tensione del Borussia siano stati sanguinosi durante l'anno scorso: 20 agosto 2022, sfida interna col Werder Brema. Il Borussia, in vantaggio 2-0 all'89', perde clamorosamente 2-3 incassando tutti i gol nel recupero. Una statistica da incubo: quando il Dortmund va avanti, la gara non può mai dirsi chiusa. E il Milan prende appunti...