Dramma Neymar, infortunio gravissimo: “Mi metto nelle mani di Dio”

Uno degli infortuni più gravi in assoluto per un calciatore, che costringerà il fuoriclasse di ad un lunghissimo stop.

La notizia è stata data dal sito ufficiale del Brasile attraverso una nota ripresa poi anche da quello del calciatore, che sarà operato nei prossimi giorni: "Neymar sarà sottoposto, in data da destinarsi, ad un intervento chirurgico per correggere gli infortuni. La Nazionale brasiliana e i reparti medici dell’Al-Hilal sono costantemente in contatto, allineati per quanto concerne il recupero del giocatore".

La prima stagione di Neymar con l’Al-Hilal, il club in cui era approdato in estate dopo l’addio al PSG, è quindi già terminata, con appena cinque partite giocate, due delle quali in Champions League asiatica, e una sola rete realizzata, proprio in Champions contro gli emiratini dell’FC Nassaji Mazandaran. Neymar era infatti stato costretto a saltare le prime tre gare di campionato a causa di noie muscolari.

Poco dopo la diagnosi il giocatore ha pubblicato un tweet sul proprio profilo X ufficiale: "È un momento molto triste, il peggiore della mia carriera. So di essere forte, ma questa volta avrò bisogno ancora di più della mia famiglia e dei miei amici. Non è facile affrontare un infortunio e un intervento chirurgico, in particolare dopo essere stati fermi per quattro mesi. Ho fede, mi metto nelle mani di Dio. Grazie per i messaggi di sostegno e affetto”.

A 31 anni per Neymar, condizionato in carriera da tanti infortuni, l'ultimo dei quali alla caviglia lo aveva tolto dai campi da febbraio fino al termine della scorsa stagione, si tratta dello stop più grave della carriera.

L’assenza dai campi non dovrebbe essere inferiore agli otto mesi. Improbabile, quindi, la sua partecipazione alla prossima Coppa America, in programma tra il 20 giugno e il 14 luglio 2024 negli Stati Uniti.

