Dugarry consiglia Mbappé: “Guarda Haaland e diventerai il migliore del mondo…”

La sfida tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, giocatasi martedì sera e valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, ha messo uno di fronte all’altro Erling Haaland e Kyliab Mbappé, due dei maggiori giovani talenti in circolazione sul panorama mondiale. Ad avere la meglio è stato il norvegese, autore di una doppietta, mentre il francese è rimasto a secco. E proprio confrontando le prestazioni tra i due, l’ex attaccante Christophe Dugarry, ai microfoni di Radio Monte Carlo, ha voluto consigliare il giocatore del Psg.

CONSIGLIO – “Kylian, sai fare molte cose, ma quello che ti manca è ciò che ha fatto Haaland per un’ora e mezzo. Il giorno in cui lo farai, diventerai Pallone d’Oro e sara il miglior giocatore al mondo. Mbappé è un grande giocatore, ma se vuole vincere tutto deve prendere un dvd e guardare di tanto in tanto quello che ha fatto Erling”.

HAALAND, L’AMICO DI FAMIGLIA RIVELA: “E’ STATO CONCEPITO IN UNO SPOGLIATOIO…”