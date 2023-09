Dzeko da urlo in Turchia, sono 4 gol in 4 partite con il Fenerbahce

Quattro gol in quattro partite per l'attaccante ex Inter, che ha segnato anche nella recente sfida contro l'Antalyaspor vinta per 3-2

Ha lasciato l'Inter per cercare fortuna in Turchia e beh, l'ha trovata. Edin Dzeko è stato eletto Re di Istambul in questo avvio di campionato, dove in 4 apparizioni con il Fenerbahce ha fatto all-in. L'attaccante ha segnato tanti gol quante presenze, quattro. L'ultimo proprio di recente, nella sfida casalinga contro l'Antalyaspor vinta per 3-2 dove ha aperto le marcature a fine primo tempo. Ora è ad un passo dalla vetta marcatori, occupata dall'altro ex nerazzurro Mauro Icardi a quota cinque gol. Con Maurito, anche l'attaccante del Kayserispor Thiam. Il bosniaco tornerà in campo giovedì per affrontare il Nordsjælland, match di Conference League. Per quanto riguarda il campionato, l'appuntamento con la Super Lig è per domenica prossima contro l'Alanyaspor.