È rottura tra Neymar e Mbappé: i due hanno smesso di seguirsi sui social

Una delle coppie d'attacco più pericolose degli ultimi anni ha rotto i rapporti dentro e fuori dal campo. Neymar e Mbappé non vivevano più in ottimi rapporti, questo lo sapevamo. Al Psg era rimasto spazio per uno solo dei due fuoriclasse e l'intesa non era più quella di un tempo. Così dopo la separazione dalla squadra, che ha visto il brasiliano trasferirsi all'Al Hilal, è arrivata la rottura definitiva anche sui profili social. Com'è possibile consultare anche in questo preciso momento, i due attaccanti non si seguono più a vicenda sulla piattaforma Instagram. Hanno smesso di recente, sancendo la fine di un rapporto che, almeno calcisticamente, è stato di grandissimo livello. Peccato per gli alti e bassi che li hanno caratterizzati in questi ultimi anni, anche sul campo.