El Ghazi-Mainz, non finisce qui: dopo il licenziamento si andrà in tribunale

Il calciatore olandese, licenziato dal club tedesco per le sue posizioni pro Palestina, avrebbe deciso di fare causa

Anwar El Ghazi porterà il Mainz in tribunale. Secondo la stampa tedesca, il caso che ha visto protagonista l'olandese non è finito qui. El Ghazi era stato infatti sospeso dal club dopo aver dichiarato apertamente la propria posizione pro Palestina nell'attuale conflitto con Israele. Dopo un iniziale "pentimento", il calciatore avrebbe continuato nella sua campagna mediatica finendo per essere licenziato dal club.