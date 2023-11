Endrick: “Critiche? Ci sono situazioni che oltrepassano il limite. Su Pelé…”

Prossimamente una nuova stella del Real Madrid , Endrick nelle scorse ore è tornato a parlare. Diciassettenne e già icona del Palmeiras, il brasiliano - già convocato dalla nazionale della prima squadra dei verdeoro - di recente è diventato l'unico calciatore di 17 anni o meno a segnare nove gol nella Brasileirao dal 2009. Prima di lui, solo un certo Neymar. Paragonato più volte alla stella dell'Al Hilal, Endrick è stato a volte soprannominato come il nuovo Pelé. Un soprannome certamente importante per la futura stella del Real Madrid, che ha dichiarato: "Nessuno sarà mai come Pelé, lui è il re del calcio".

Nell'ultimo periodo, il calciatore brasiliano non riusciva a trovare la via del gol, accusando anche le prime critiche della sua carriera. Su quel momento (già spazzato via un gol dopo l'altro con il Palmerias), Endrick ha spiegato: "Non mi dà fastidio non segnare gol, perché so che le cose miglioreranno naturalmente. Devo solo mantenere la mia mente forte. Le critiche non diminuiranno e dovrò sopportarle sempre di più. A volte mi chiedo: perché tanti media si sono concentrati su di me? Non ho mai chiesto questo. Ci sono situazioni che oltrepassano il limite".