Espanyol, crisi senza fine: esonerato il tecnico Luis Garcia

La seconda squadra di Barcellona, retrocessa in Segunda Division al termine dello scorso campionato, è lontana dal primo posto: l'ex bandiera paga per tutti

I due volti di Barcellona. Mentre i blaugrana sotto la gestione Xavi sono tornati a vincere la Liga nel 2023 e da quest'anno anche a sognare in grande in Champions League, dall'altra parte della città proseguono i tempi di magra.

L'Espanyol, retrocesso in Segunda Division al termine della scorsa stagione, non ha iniziato bene il campionato e allora ecco che a pagare per tutti è stato l'allenatore Luis Garcia, esonerato all'indomani del 2-2 contro l'Eibar. Il risultato, arrivato dopo le sconfitte contro le prime due della classe, Leganes e Sporting Gijon, ha fatto dilatare a 7 punti il distacco dallo stesso Leganes capoclassifica.