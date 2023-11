Euro2024, gaffe del Belgio: inno svedese al posto di quello dell’Azerbaigian

Episodio curioso capitato in Belgio-Azerbaigian. La partita del King Baudouin Stadium di Bruxelles, valevole per il gruppo F delle qualificazioni a Euro2024, non aveva più nulla da chiedere: Romelu Lukaku e compagni hanno già staccato il pass per la fase finale, mentre gli avversari sono già eliminati. Al momento degli inni, però, ecco la gaffe: parte, per sbaglio, l'inno svedese al posto di quello degli ospiti. Dopo pochi secondi è l'attaccante della Roma ad accorgersi dell'errore e far risuonare l'inno giusto. Proprio il giallorosso è il grande protagonista: nel primo tempo, Romelu Lukaku ha realizzato quattro reti, prima di uscire dal campo per lasciare spazio a Openda.