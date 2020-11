Everton, Ancelotti: “Voglio restare qui altri tre anni perchè ho un obiettivo importante da raggiungere”

L’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti ha detto che ha intenzione di rimanere per molto tempo nel suo attuale club spiegando anche il perchè. “Ogni club ha il proprio obiettivo stagionale e così come quello del del Real Madrid è di vincere trofei, all’Everton vogliamo essere competitivi in ​​Premier League ed entrare in Europa League. Certo, vogliamo anche noi vincere trofei, e lo faremo, ma ci vorrà un po ‘più di tempo rispetto ad altri top club che ho allenato. Mi sento bene qui. Vorrei restare più di due o al massimo tre anni come nei club precedenti. Sono stato già chiaro quando ho incontrato per la prima volta i proprietari del club. Questo è il motivo per cui ho firmato il contratto. Sono felice. Mi piace dove vivo e lavoro. L’Everton è un family club, e mi piace lavorare qui ”, – riporta le parole di Ancelotti il Daily Mail.