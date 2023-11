Everton penalizzato, ora anche Chelsea e City rischiano grosso

Il caso dell'Everton ha scosso il mondo della Premier League. I Toffees hanno subito una penalizzazione di dieci punti per una singola violazione del Fair Play finanziario, ed The Times ha fatto chiarezza sull'operato di Chelsea e Manchester City. I due club, infatti, sono stati citati dal ricorso chiesto dall'Everton per il loro operato finanziario degli ultimi anni. Lo scorso febbraio, la Premier League ha rilevato 115 infrazioni da parte dei Citizens in un periodo di nove stagioni. Per quanto riguarda i Blues, invece, è finito nel mirino Roman Abramovich: l'oligarca russo avrebbe effettuato una serie di pagamenti segreti per ridurre le spese ufficiali del club.