Everton viola il Fair Play Finanziario e rischia

Ci risiamo. L' Everton è in pesante crisi economica e rischia penalizzazioni per presunta violazione del Fair Play Finanziario. Le indagini si rivolgono al triennio 2019-2022 che, secondo quanto riportato dal Daily Mail, avrebbe visto il club di Liverpool sforare di addirittura il triplo del budget consentito. Ammonterebbero, quindi, a 371 milioni di sterline le perdite, con il limite consentito che si ferma "solamente" a 105 milioni.

Quali rischi corre l'Everton? Il club non deve fare i conti solamente con la Premier League, ma anche con ulteriori ricorsi degli avversari. Le altre società inglesi, infatti, si sarebbero rivolte alla massima autorità del campionato inglese richiedendo la massima trasparenza del caso e che quest'ultimo venga chiuso entro il termine della stagione. Le cose non si mettono tanto bene per i blues, le quali vanno incontro a pesanti penalizzazioni e la stessa rinuncia alla massima divisione. Maggiori novità si avranno il 28 maggio, data della decisione definitiva.