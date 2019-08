Ferdinand non ha dubbi: “Rooney vuole allenare il Manchester United…”

Il clamoroso ritorno di Wayne Rooney in Premier League come allenatore-giocatore del Derby County potrebbe essere solo il primo passo per il vero obiettivo dell’inglese.

A svelare quelli che sarebbero i piani dell’attaccante, è stato Rio Ferdinand, ex difensore storico del Manchester United e della Nazionale. Parlando a diversi tabloid britannici, tra cui Mirror e Daily Express, l’ex leggenda ha commentato il ritorno di Rooney in Inghilterra.

STRATEGIA – “L’obiettivo finale di Rooney è molto chiaro: vuole allenare il Manchester United. E se dice il contrario, mente”, così Rio Ferdinand sullo scopo di Rooney. “Lui ha una bella ‘poker face’ e sa nascondere bene il proprio gioco. Per lui, questo, è anche un vantaggio. Rooney ha tutte le carte in regola per essere un ottimo allenatore. Sa essere diretto e anche instaurare un dialogo con i giocatori. Tutto sommato ha una età che gli permette di essere sempre collegato alle nuove generazioni. Rooney è stato fortunato perché ha avuto modo di essere allenatore da gente come Sir Alex Ferguson e Capello. Lo stesso vale per Frank (Lampard ndr) che ha avuto maestri come Mourinho. Sicuramente Wayne vorrà ricalcarne le orme. Sono certo che inizierà questa avventura con grande entusiasmo e terrà occhi e orecchie ben aperte per apprendere tutti i segreti da tecnico”.