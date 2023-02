Ferran Torres e il peso delle aspettative: “Ero in un pozzo senza fondo poi…”

Il calciatore spagnolo ora al Barcellona ha raccontato alcuni momenti complicati vissuti.

Ha già vestito alcune delle maglie di club più importanti del mondo come quelle di Valencia, Manchester City e Barcellona, sua attuale squadra, ed è protagonista pure con la divisa della Nazionale spagnola. Eppure, nella carriera del giovane Ferran Torres non è sempre stato tutto rose e fiori.

A raccontarlo è stato il diretto interessato che, come riportato daLa Vanguardia, ha spiegato come il peso delle aspettative e l'ambiente che lo circondava, lo avevano fatto "cadere in un pozzo senza fondo".

Il periodo in questione è quello relativo al suo trasferimento al Barcellona quando il club stava vivendo un momento delicato dal punto di vista economico e lui era stato pagato la bellezza di quasi 70 milioni (bonus compresi).

"Sentivo di essere caduto in un pozzo senza fondo e non sapevo come uscirne. Non ero mai andato così tanto giù, ma ho promesso a Xavi che sarei tornato ad essere me stesso. Non avevo più fiducia e quindi ho deciso di iniziare a lavorare con uno psicologo. Di solito ci vado una o due volte a settimana e parliamo di tutto, del calcio e della mia vita privata. Devo dire che è stata un’esperienza molto amara, ma allo stesso tempo un’occasione per conoscermi. Ho imparato ad essere felice", ha detto Ferran Torres.

Come detto, a giocare un ruolo in questa sua situazione, anche la cifre che il club aveva speso per lui: "Ho capito che non era colpa mia se mi avevano pagato un prezzo così alto. Io volevo venire perché il Barça è il Barça e non si può dire di no. Xavi mi ha chiamato tante volte, ma lasciare il City non è stato facile. Oggi non sono più ossessionato dal goal. Sono al Barcellona e mi vedo qui per tanti anni ancora. Tutti i compagni mi hanno aiutato, Busquets mi ha detto di stare calmo e che la mia ricompensa sarebbe arrivata".